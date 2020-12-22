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Расписание матчей
Германия. Кубок
Динамо Дрезден - Дармштадт
Динамо Дрезден - Дармштадт: обзор матча 22 декабря 2020
Динамо Дрезден
22.12.2020, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Дармштадт
24'
Ф. Шнеллхардт
59'
П. Сын Хо
72'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Дрезден - Дармштадт
86'
Замена
М. Хонзак
️️️️
Т. Кемпе
80'
Замена
E. Berko
️️️️
П. Сын Хо
Замена
A. Diawusie
️️️️
P. Hosiner
77'
Замена
M. Kulke
️️️️
Y. Stark
77'
74'
Замена
P. Herrmann
️️️️
Т. Скарке
74'
Замена
Ф. Платте
️️️️
С. Дурсун
72'
ГОЛ! 0:3!
С. Дурсун
Пас отдал
Ф. Холланд
Желтая карточка
Y. Stark
71'
70'
Желтая карточка
П. Сын Хо
Замена
M. Großer
️️️️
T. Knipping
62'
Замена
M. Stefaniak
️️️️
Ю. Каде
62'
59'
ГОЛ! 0:2!
П. Сын Хо
Пас отдал
С. Дурсун
46'
Замена
П. Пфайффер
️️️️
Н. Рапп
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шнеллхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
21
Юлиус Каде
ЦП
15
Robin Becker
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
21
Kevin Ehlers
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
5
Yannick Stark
ЦФ
22
Patrick Weihrauch
ЦФ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ЦФ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
33
Kevin Broll
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Дармштадт
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
21
Тим Скарке
ПВ
21
Immanuel Höhn
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦФ
8
Пэк Сын Хо
ЦФ
6
Марвин Мелем
ЦФ
11
Тобиас Кемпе
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЦФ
1
Марсель Шухен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Динамо Дрезден
19
Maximilian Großer
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
7
Panagiotis Vlachodimos
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
0
J. Lowe
ЦФ
17
Max Kulke
ЦФ
24
Patrick Wiegers
ЦФ
Дармштадт
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
20
Адриан Станилевич
ЦП
16
Florian Stritzel
ЦФ
37
Patrick Herrmann
ЦФ
40
Erich Berko
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
19
Aaron Seydel
ЦФ
1-5
21
Каде
11
Кенигсдорффер
33
33
14
22
2-1-5
17
Маи
6
Рапп
21
Скарке
8
Сын Хо
1
Шухен
32
Холланд
11
Кемпе
6
Мелем
34
19
19
34
14
24
24
14
21
Каде
34
34
21
Каде
5
17
17
5
21
Скарке
37
37
21
Скарке
6
Рапп
6
Пфайффер
6
Пфайффер
6
Рапп
11
Кемпе
17
Хонзак
17
Хонзак
11
Кемпе
8
Сын Хо
40
40
8
Сын Хо
19
Дурсун
36
Платте
36
Платте
19
Дурсун
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Дармштадт
7
Panagiotis Vlachodimos
ЦФ
0
J. Lowe
ЦФ
24
Patrick Wiegers
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
16
Florian Stritzel
ЦФ
19
Aaron Seydel
ЦФ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
7
Panagiotis Vlachodimos
ЦФ
0
J. Lowe
ЦФ
24
Patrick Wiegers
ЦФ
Остались в запасе
16
Florian Stritzel
ЦФ
19
Aaron Seydel
ЦФ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
20
Адриан Станилевич
ЦП
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Динамо Дрезден - Дармштадт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Глюкгазштадион
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