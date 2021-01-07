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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАОК
Атромитос - ПАОК: обзор матча 07 января 2021
Атромитос
07.01.2021, четверг, 20:30
Греция. Суперлига, 15 тур
3 : 2
Завершен
ПАОК
64'
Х. Муньис
90+2'
S. Natsos
22'
К. Свидерски
82'
А. Варда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ПАОК
Желтая карточка
Х. Мандас
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
S. Natsos
Пас отдал
Б. Матич
90'
+2
83'
Желтая карточка
Л. Лабру
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Варда
Пас отдал
Н. Нинуа
78'
Замена
Н. Нинуа
️️️️
А. Живкович
78'
Замена
М. Крменчик
️️️️
К. Свидерски
Замена
Б. Матич
️️️️
Г. Манусос
76'
Желтая карточка
К. Кивракидис
74'
71'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Ш. Шваб
71'
Замена
А. Варда
️️️️
Т. Мург
65'
Замена
Л. Лабру
️️️️
Х. Цолис
ГОЛ! 1:1!
Х. Муньис
64'
52'
Желтая карточка
А. Живкович
41'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
35'
Желтая карточка
Виейринья
Замена
Х. Мандас
️️️️
А. Янниотис
32'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Х. Цолис
16'
Пенальти не реализован!
Х. Цолис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
20
Виейринья
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
3-3-4
1
Янниотис
19
Кивракидис
12
6
Гутас
3
Гальвао
8
Харисис
10
Саломон
28
9
Манусос
27
23
3-5-1-1
1
Пасхалакис
5
Михайлидис
15
Ингасон
13
Яннулис
8
Аугусто
14
Живкович
22
Шваб
20
Виейринья
99
Мург
17
Цолис
28
Свидерски
Коцопулос
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
Коцопулос
9
Манусос
50
Матич
50
Матич
9
Манусос
1
Янниотис
35
Мандас
35
Мандас
1
Янниотис
14
Живкович
22
Нинуа
22
Нинуа
14
Живкович
22
Шваб
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
22
Шваб
28
Свидерски
21
Крменчик
21
Крменчик
28
Свидерски
17
Цолис
7
Лабру
7
Лабру
17
Цолис
99
Мург
7
Варда
7
Варда
99
Мург
Остались в запасе
Атромитос
ПАОК
0
A. Agayev
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦП
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
0
A. Agayev
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦП
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атромитос - ПАОК
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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