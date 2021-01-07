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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Волос
Арис - Волос: обзор матча 07 января 2021
Арис
07.01.2021, четверг, 18:15
Греция. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Волос
18'
L. Sasha
81'
Ф. Бертольо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Волос
89'
Замена
Ф. Грильо
️️️️
Х. Бартоло
Замена
C. Lopez
️️️️
К. Силва
88'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бертольо
Пас отдал
Д. Джегго
81'
74'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Х. Хосе Переа
Замена
Д. Мансини
️️️️
D. Manos
74'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Б. Гама
74'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
М. Гарсия
73'
64'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
Желтая карточка
М. Гарсия
59'
Желтая карточка
L. Sasha
56'
46'
Замена
️️️️
A. Bueno
35'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
28'
Желтая карточка
A. Bueno
ГОЛ! 1:0!
L. Sasha
Пас отдал
К. Ганя
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Волос
55
Борис Клейман
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
14
Жан Баррьентос
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
2-4-1-4
66
Сакич
31
Роуз
18
Гарсия
8
Матилья
16
Гама
88
10
Силва
29
9
11
Ганя
1
3-2-1-4
55
Клейман
31
Санчес
26
Феррари
2
Дентакис
14
Баррьентос
23
Ринстра
7
Бартоло
9
Дувикас
14
9
Переа
24
Митоглу
10
Силва
11
11
10
Силва
18
Гарсия
18
Бертольо
18
Бертольо
18
Гарсия
16
Гама
8
Джегго
8
Джегго
16
Гама
9
7
Мансини
7
Мансини
9
7
Бартоло
37
Грильо
37
Грильо
7
Бартоло
9
Переа
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Переа
Остались в запасе
Арис
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
Остались в запасе
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
28
Girogos Kanellakis
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Арис - Волос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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