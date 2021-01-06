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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Олимпиакос
Астерас - Олимпиакос: обзор матча 06 января 2021
Астерас
06.01.2021, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 15 тур
0 : 4
Завершен
Олимпиакос
35'
Р. Семеду
40'
М. Камара
81'
К. Фортунис
86'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Олимпиакос
86'
ГОЛ! 0:4!
Брума
Пас отдал
М. Камара
85'
Замена
О. Рябчук
️️️️
Х. Холебас
85'
Замена
Э. Судани
️️️️
Ю. Эль-Араби
81'
ГОЛ! 0:3!
К. Фортунис
76'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
Замена
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
69'
59'
Замена
К. Фортунис
️️️️
М. Вальбуэна
59'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Р. Семеду
54'
Желтая карточка
У. Ба
Замена
️️️️
Х. Регис
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Камара
Пас отдал
М. Вальбуэна
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Семеду
Пас отдал
М. Вальбуэна
Замена
А. Цифцис
️️️️
Н. Пападопулос
28'
Желтая карточка
Н. Пападопулос
23'
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
21'
21'
Желтая карточка
Р. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
2-3-1-4
1
Пападопулос
19
Кастаньо
27
Коцирас
3
Тасулис
14
6
7
Тилика
15
20
Регис
10
40
Сито
4-1-1-3-1
1
Са
13
Рафинья
35
Семеду
27
Ба
25
Холебас
6
М'Вила
2
Камара
77
Брума
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Эль-Араби
1
Пападопулос
99
Цифцис
99
Цифцис
1
Пападопулос
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
25
Холебас
5
Рябчук
5
Рябчук
25
Холебас
35
Семеду
4
Сиссе
4
Сиссе
35
Семеду
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Фортунис
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
2
Судани
2
Судани
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Астерас
Олимпиакос
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Остались в запасе
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Астерас - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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