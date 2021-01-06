Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панетоликос
АЕК - Панетоликос: обзор матча 06 января 2021
АЕК
06.01.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Панетоликос
41'
К. Галанопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Панетоликос
89'
Желтая карточка
P. Medina
Желтая карточка
Э. Инсуа
87'
Замена
Т. Махерас
️️️️
П. Манталос
79'
76'
Замена
А. Яколиш
️️️️
A. Tahar
69'
Замена
P. Medina
️️️️
G. Manthatis
69'
Замена
Г. Арийиби
️️️️
E. Tzanakakis
Замена
С. Сварнас
️️️️
М. Бакакис
67'
Замена
А. Симойш
️️️️
М. Танкович
67'
64'
Замена
M. R. Azadi
️️️️
Н. Вергос
63'
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
E. Pereyra
Замена
М. Ливайя
️️️️
Л. Гарсия
50'
43'
Желтая карточка
Г. Лиавас
ГОЛ! 1:0!
К. Галанопулос
Пас отдал
П. Манталос
41'
39'
Желтая карточка
А. Малис
Желтая карточка
Е. Шахов
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
8
Далсью
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
4-3-3
33
Атанасиадис
2
Митай
19
Чигринский
24
Неделчару
2
Бакакис
28
Шахов
6
Галанопулос
20
Манталос
7
Оливейра
22
Танкович
99
Гарсия
3-3-4
1
27
54
Лиавас
47
Малис
6
24
Цингарас
8
Далсью
17
14
44
9
Вергос
2
Бакакис
4
Сварнас
4
Сварнас
2
Бакакис
22
Танкович
8
Симойш
8
Симойш
22
Танкович
99
Гарсия
10
Ливайя
10
Ливайя
99
Гарсия
20
Манталос
53
Махерас
53
Махерас
20
Манталос
14
15
15
14
17
0
0
17
9
Вергос
9
9
9
Вергос
6
70
Яколиш
70
Яколиш
6
27
28
Арийиби
28
Арийиби
27
Остались в запасе
АЕК
Панетоликос
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
19
Христос Албанис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
19
Христос Албанис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Остались в запасе
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча АЕК - Панетоликос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
АЕК
Панетоликос
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+