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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - АЕК
Олимпиакос - АЕК: обзор матча 03 января 2021
Олимпиакос
03.01.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 14 тур
3 : 0
Завершен
АЕК
13'
Ю. Эль-Араби
69'
Ю. Эль-Араби
90+4'
М. Вальбуэна (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - АЕК
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Вальбуэна
90'
+4
Замена
Т. Силва
️️️️
М. Камара
89'
Желтая карточка
Р. Семеду
86'
82'
Замена
Х. Албанис
️️️️
Н. Крстичич
Желтая карточка
У. Ба
81'
73'
Замена
М. Танкович
️️️️
М. Ливайя
Замена
А. Бухалакис
️️️️
М. Врусаи
70'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
К. Фортунис
70'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эль-Араби
69'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Брума
61'
Желтая карточка
Брума
60'
52'
Желтая карточка
П. Манталос
46'
Замена
С. Сварнас
️️️️
М. Бакакис
46'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Л. Гарсия
46'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
45'
+2
Желтая карточка
Д. Чигринский
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Я. М'Вила
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Са
25
Холебас
35
Семеду
27
Ба
13
Рафинья
6
М'Вила
2
Камара
17
Врусаи
7
Фортунис
77
Брума
19
Эль-Араби
4-3-3
16
Цинтотас
22
Лопеш
2
Бакакис
19
Чигринский
24
Неделчару
8
Симойш
7
Крстичич
20
Манталос
17
Ансарифард
10
Ливайя
99
Гарсия
7
Фортунис
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Фортунис
17
Врусаи
41
Бухалакис
41
Бухалакис
17
Врусаи
2
Камара
70
Силва
70
Силва
2
Камара
77
Брума
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
77
Брума
2
Бакакис
4
Сварнас
4
Сварнас
2
Бакакис
99
Гарсия
6
Галанопулос
6
Галанопулос
99
Гарсия
10
Ливайя
22
Танкович
22
Танкович
10
Ливайя
7
Крстичич
19
Албанис
19
Албанис
7
Крстичич
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
Остались в запасе
Олимпиакос
АЕК
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Олимпиакос - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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