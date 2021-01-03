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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - ПАОК
Ларисса - ПАОК: обзор матча 03 января 2021
Ларисса
03.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
90+5'
Виейринья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - ПАОК
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Виейринья
Желтая карточка
M. Bertos
90'
88'
Желтая карточка
С. Ингасон
87'
Замена
А. Чолак
️️️️
Т. Мург
Замена
M. Nunic
️️️️
A. Nikolias
83'
82'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Д. Аугусто
Желтая карточка
S. Filip
56'
Замена
V. Platellas
️️️️
N. Trujić
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
0
A. Nikolias
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
20
Виейринья
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ларисса
19
Vladimir Bajić
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-2-2-3
1
5
25
70
16
4
22
20
Спарв
70
Пинакас
7
0
3-5-1-1
1
Пасхалакис
15
Варела
15
Ингасон
13
Яннулис
8
Аугусто
14
Живкович
7
Эль-Каддури
20
Виейринья
99
Мург
17
Цолис
28
Свидерски
7
0
0
7
0
33
33
0
8
Аугусто
22
Шваб
22
Шваб
8
Аугусто
99
Мург
14
Чолак
14
Чолак
99
Мург
Остались в запасе
Ларисса
ПАОК
19
Vladimir Bajić
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
19
Vladimir Bajić
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Ларисса - ПАОК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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