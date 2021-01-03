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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ОФИ
Панетоликос - ОФИ: обзор матча 03 января 2021
Панетоликос
03.01.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 14 тур
2 : 1
Завершен
ОФИ
83'
G. Manthatis
86'
Г. Лиавас
55'
П. Стайкос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - ОФИ
Желтая карточка
A. Tahar
90'
+4
90'
+2
Замена
К. Цилианидис
️️️️
П. Стайкос
Замена
J. Arzura
️️️️
Г. Арийиби
89'
ГОЛ! 2:1!
Г. Лиавас
86'
85'
Желтая карточка
М. Мельядо
ГОЛ! 1:1!
G. Manthatis
83'
Замена
E. Tzanakakis
️️️️
P. Medina
79'
Желтая карточка
Г. Лиавас
72'
Замена
G. Manthatis
️️️️
Н. Вергос
71'
Замена
N. Mazzola
️️️️
F. Mazurek (pen.)
71'
68'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
N. Korovesis
67'
Желтая карточка
N. Korovesis
Пенальти не реализован!
F. Mazurek (pen.)
65'
55'
ГОЛ! 0:1!
П. Стайкос
Пас отдал
Ф. Старжеон
33'
Желтая карточка
П. Вурос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
0
N. Mazzola
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
1-4-5
1
54
Лиавас
28
Арийиби
24
Цингарас
6
20
Диас
44
0
9
Вергос
17
15
4-3-2
32
4
Селимович
34
15
Диамантис
2
Вурос
29
Мельядо
26
Стайкос
70
Старжеон
22
2
0
0
0
0
9
Вергос
14
14
9
Вергос
28
Арийиби
5
5
28
Арийиби
15
27
27
15
34
13
13
34
26
Стайкос
19
Цилианидис
19
Цилианидис
26
Стайкос
Остались в запасе
Панетоликос
ОФИ
0
J. Alvarez
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
11
Nazareno Solis
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
0
J. Alvarez
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
Остались в запасе
11
Nazareno Solis
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Панетоликос - ОФИ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
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