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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Ларисса
Олимпиакос - Ларисса: обзор матча 20 декабря 2020
Олимпиакос
20.12.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 13 тур
5 : 1
Завершен
Ларисса
25'
Э. Судани
40'
Ю. Эль-Араби
65'
Г. Масурас
79'
Брума
88'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Ларисса
ГОЛ! 5:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Г. Масурас
88'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
М. Камара
80'
ГОЛ! 4:0!
Брума
Пас отдал
Г. Масурас
79'
77'
Замена
O. Grigoropoulos
️️️️
M. Bertos
Замена
А. Пападопулос
️️️️
Р. Семеду
76'
Замена
Т. Силва
️️️️
К. Фортунис
76'
67'
Замена
M. Nunic
️️️️
H. Younés
66'
Желтая карточка
V. Platellas
ГОЛ! 3:0!
Г. Масурас
Пас отдал
Брума
65'
Замена
А. Андруцос
️️️️
Рафинья
58'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Э. Судани
58'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
К. Фортунис
40'
ГОЛ! 1:0!
Э. Судани
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Ларисса
5
Alexis Michael
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
20
Alexandros Chalatsis
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
0
V. Platellas
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
33
Marko Nunic
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Са
25
Холебас
35
Семеду
27
Ба
13
Рафинья
6
М'Вила
2
Камара
77
Брума
7
Фортунис
19
Эль-Араби
2
Судани
3-5
5
4
25
0
70
Пинакас
19
5
23
2
Камара
99
Кюйперс
99
Кюйперс
2
Камара
2
Судани
7
Масурас
7
Масурас
2
Судани
13
Рафинья
14
Андруцос
14
Андруцос
13
Рафинья
35
Семеду
34
Пападопулос
34
Пападопулос
35
Семеду
7
Фортунис
70
Силва
70
Силва
7
Фортунис
25
24
24
25
0
33
33
0
Остались в запасе
Олимпиакос
Ларисса
17
Мариус Врусаи
ЛВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
88
Пепе
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
0
A. Nikolias
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
17
Мариус Врусаи
ЛВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
88
Пепе
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Остались в запасе
0
A. Nikolias
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
70
Georgios Daktylas
ЦФ
18
Apostolos Kotsianoulis
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
1
Gergely Nagy
ВР
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Олимпиакос - Ларисса
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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