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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Атромитос
Астерас - Атромитос: обзор матча 14 декабря 2020
Астерас
14.12.2020, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Атромитос
30'
Х. Регис
85'
Х. Барралес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Атромитос
Желтая карточка
Х. Мунафо
88'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Барралес
85'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
83'
Замена
️️️️
Я. Коцирас
82'
73'
Замена
С. Рисванис
️️️️
J. Tomasevic
66'
Желтая карточка
A. Agayev
62'
Желтая карточка
J. Tomasevic
Замена
L. FernÃ¡ndez
️️️️
Сито
61'
57'
Замена
J. Umbides
️️️️
Х. Муньис
56'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Г. Манусос
ГОЛ! 1:0!
Х. Регис
30'
Замена
А. Риера
️️️️
R. Gómez
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
3-2-5
1
Пападопулос
24
Альварес
27
Коцирас
19
Кастаньо
17
Иглесиас
8
Мунафо
21
9
Барралес
20
Регис
40
Сито
15
2-3-5
1
Янниотис
6
Гутас
12
10
Муньис
3
Гальвао
8
Харисис
22
27
10
9
Манусос
28
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
40
Сито
10
10
40
Сито
21
23
Риера
23
Риера
21
0
0
9
Манусос
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
9
Манусос
22
33
Рисванис
33
Рисванис
22
10
Муньис
8
8
10
Муньис
Остались в запасе
Астерас
Атромитос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
Остались в запасе
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Астерас - Атромитос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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