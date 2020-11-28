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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Атромитос
Ларисса - Атромитос: обзор матча 28 ноября 2020
Ларисса
28.11.2020, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Атромитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Атромитос
90'
Замена
️️️️
Г. Манусос
90'
Замена
С. Рисванис
️️️️
R. Galo
Желтая карточка
N. Trujić
85'
Замена
A. Ghazal
️️️️
Т. Спарв
80'
67'
Замена
Б. Матич
️️️️
B. Rabello
67'
Замена
Х. Муньис
️️️️
Л. Христодулопулос
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
H. Younés
62'
Желтая карточка
H. Younés
55'
Замена
М. Музек
️️️️
A. Michael
55'
Желтая карточка
Т. Спарв
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
0
Hamza Younés
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Ларисса
77
Матео Музек
ЦЗ
18
Яннис Кости
ЦП
66
Ali Ghazal
ЦП
0
G. Torje
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
3-2-2-3
1
5
70
16
4
25
20
Спарв
22
70
Пинакас
0
0
3-5-2
1
Янниотис
19
Кивракидис
6
Гутас
12
7
Христодулопулос
8
Харисис
10
8
Бусуладжич
3
Гальвао
9
Манусос
22
5
77
Музек
77
Музек
5
20
Спарв
66
66
20
Спарв
0
17
Дурмишай
17
Дурмишай
0
10
50
Матич
50
Матич
10
7
Христодулопулос
10
Муньис
10
Муньис
7
Христодулопулос
28
28
12
33
Рисванис
33
Рисванис
12
Остались в запасе
Ларисса
Атромитос
19
Vladimir Bajić
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
18
Яннис Кости
ЦП
14
Spyridon Glinos
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
0
G. Torje
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
0
A. Agayev
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
8
Javier Umbides
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
19
Vladimir Bajić
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
18
Яннис Кости
ЦП
14
Spyridon Glinos
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
0
G. Torje
ЦП
Остались в запасе
0
A. Agayev
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
8
Javier Umbides
ЦП
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Ларисса - Атромитос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Ларисса
Атромитос
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2
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8
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2023.10.22 19:24
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2018.12.21 00:58
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2024.12.22 21:43
2
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2024.05.03 08:35
2
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2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
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Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
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