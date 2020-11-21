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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панатинаикос
Олимпиакос - Панатинаикос: обзор матча 21 ноября 2020
Олимпиакос
21.11.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
21'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Панатинаикос
90'
+1
Замена
Y. Mollo
️️️️
Шавьер
Желтая карточка
А. Бухалакис
88'
Замена
А. Андруцос
️️️️
К. Фортунис
87'
Замена
М. Ловера
️️️️
Г. Масурас
86'
84'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
Желтая карточка
Рафинья
79'
Замена
Пепе
️️️️
М. Камара
78'
Замена
Э. Судани
️️️️
Л. Ранджелович
66'
64'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
А. Хадзийованнис
57'
Желтая карточка
Ф. Санчес
46'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Б. Шенкевельд
Желтая карточка
Я. М'Вила
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Фортунис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
10
Карлитос
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
70
Тиагу Силва
ЦП
88
Пепе
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
14
Yohan Mollo
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-1-2-3
1
Са
35
Семеду
4
Сиссе
13
Рафинья
37
Дрегер
6
М'Вила
41
Бухалакис
2
Камара
7
Масурас
7
Фортунис
77
Ранджелович
3-1-4-2
1
Диудис
28
Санчес
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
8
Маурисио
27
Хуанкар
19
Загаритис
6
Курбелис
10
Карлитос
9
Македа
7
Хадзийованнис
7
Фортунис
14
Андруцос
14
Андруцос
7
Фортунис
2
Камара
88
Пепе
88
Пепе
2
Камара
7
Масурас
17
Ловера
17
Ловера
7
Масурас
77
Ранджелович
2
Судани
2
Судани
77
Ранджелович
4
Шенкевельд
14
Александропулос
14
Александропулос
4
Шенкевельд
Шавьер
14
14
Шавьер
7
Хадзийованнис
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
7
Хадзийованнис
16
Шавьер
16
Шавьер
Остались в запасе
Олимпиакос
Панатинаикос
99
Уго Кюйперс
ЦФ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
99
Уго Кюйперс
ЦФ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
Остались в запасе
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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