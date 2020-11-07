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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Атромитос
Панатинаикос - Атромитос: обзор матча 07 ноября 2020
Панатинаикос
07.11.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Атромитос
88'
Л. Христодулопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Атромитос
88'
ГОЛ! 0:1!
Л. Христодулопулос
82'
Замена
️️️️
J. Umbides
82'
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
П. Саломон
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
78'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
А. Хадзийованнис
74'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Ф. Македа
61'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Шавьер
61'
59'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
A. Agayev
25'
Желтая карточка
П. Саломон
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
10
Карлитос
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
50
Боян Матич
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
27
Хуанкар
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
3-1-3-3
1
Диудис
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
28
Санчес
8
Маурисио
10
Карлитос
19
Загаритис
6
Курбелис
9
Македа
16
Шавьер
7
Хадзийованнис
3-3-4
1
Янниотис
19
Кивракидис
6
Гутас
12
3
Гальвао
8
10
Саломон
9
Манусос
0
23
50
Матич
7
Хадзийованнис
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
7
Хадзийованнис
16
Шавьер
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
16
Шавьер
9
Македа
90
Кампецис
90
Кампецис
9
Македа
0
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
0
Коцопулос
10
Муньис
10
Муньис
Коцопулос
10
Саломон
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
10
Саломон
Остались в запасе
Панатинаикос
Атромитос
27
Хуанкар
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
28
Spyridon Natsos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
27
Хуанкар
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Остались в запасе
28
Spyridon Natsos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Панатинаикос - Атромитос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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