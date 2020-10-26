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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панетоликос
Атромитос - Панетоликос: обзор матча 26 октября 2020
Атромитос
26.10.2020, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Панетоликос
14'
Г. Манусос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Панетоликос
Замена
J. Umbides
️️️️
Г. Манусос
87'
84'
Замена
E. Pereyra
️️️️
S. Vanderson
Желтая карточка
A. Agayev
83'
Замена
️️️️
А. Бусуладжич
82'
Замена
С. Струнгис
️️️️
R. Galo
81'
68'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Г. Арийиби
68'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
А. Яколиш
Замена
A. Agayev
️️️️
Л. Христодулопулос
66'
51'
Красная карточка
A. Tahar
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Манусос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
8
Далсью
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
22
J. Tomasevic
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
77
Spyros Skondras
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
4-4-2
1
Янниотис
12
6
Гутас
19
Кивракидис
33
Рисванис
3
Гальвао
8
Бусуладжич
10
Саломон
7
Христодулопулос
9
Манусос
23
4-4-2
1
54
Лиавас
70
Яколиш
4
27
8
Далсью
20
Диас
28
Арийиби
6
0
44
7
Христодулопулос
0
0
7
Христодулопулос
12
4
Струнгис
4
Струнгис
12
9
Манусос
8
8
9
Манусос
28
Арийиби
9
Вергос
9
Вергос
28
Арийиби
70
Яколиш
10
Мендоса
10
Мендоса
70
Яколиш
0
0
27
17
17
27
Остались в запасе
Атромитос
Панетоликос
22
J. Tomasevic
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Петрос Якумакис
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
77
Spyros Skondras
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
22
J. Tomasevic
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Петрос Якумакис
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Остались в запасе
77
Spyros Skondras
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Атромитос - Панетоликос
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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