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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Атромитос
Олимпиакос - Атромитос: обзор матча 17 октября 2020
Олимпиакос
17.10.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Атромитос
51'
Ю. Эль-Араби
64'
А. Хассан
81'
Ю. Эль-Араби
86'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Атромитос
ГОЛ! 4:0!
Ю. Эль-Араби
86'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
М. Ловера
81'
Желтая карточка
Р. Семеду
76'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Я. М'Вила
74'
Замена
Э. Судани
️️️️
А. Хассан
74'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
К. Фортунис
70'
Замена
М. Ловера
️️️️
М. Вальбуэна
70'
67'
Замена
J. Umbides
️️️️
К. Кивракидис
ГОЛ! 2:0!
А. Хассан
Пас отдал
Я. М'Вила
64'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
К. Фортунис
51'
Желтая карточка
У. Ба
45'
+1
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Г. Масурас
40'
35'
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
Х. Муньис
Желтая карточка
Х. Холебас
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Са
25
Холебас
35
Семеду
27
Ба
13
Рафинья
6
М'Вила
2
Камара
7
Масурас
7
Фортунис
28
Вальбуэна
19
Хассан
4-3-2
1
Янниотис
19
Кивракидис
33
Рисванис
12
6
Гутас
10
Муньис
10
Саломон
8
Харисис
23
28
7
Фортунис
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Фортунис
6
М'Вила
41
Бухалакис
41
Бухалакис
6
М'Вила
19
Хассан
2
Судани
2
Судани
19
Хассан
28
Вальбуэна
17
Ловера
17
Ловера
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Масурас
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
10
Муньис
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
10
Муньис
19
Кивракидис
8
8
19
Кивракидис
Остались в запасе
Олимпиакос
Атромитос
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
3
Лукас Гальвао
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Бруно
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукас Гальвао
ЦП
0
A. Agayev
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Олимпиакос - Атромитос
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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