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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Порту
Олимпиакос - Порту: обзор матча 09 декабря 2020
Олимпиакос
09.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
0 : 2
Завершен
Порту
10'
Отавио (П)
77'
М. Урибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Порту
Замена
У. Ба
️️️️
Ю. Эль-Араби
81'
80'
Замена
Эванилсон
️️️️
Т. Мартинес
Вторая желтая
Р. Семеду
79'
79'
Замена
М. Сарр
️️️️
Отавио
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Урибе
75'
Желтая карточка
Л. Диас
Замена
Э. Судани
️️️️
М. Врусаи
73'
72'
Замена
Х. Корона
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
Рафинья
70'
64'
Замена
М. Урибе
️️️️
Р. Бару
63'
Замена
Л. Диас
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Р. Семеду
52'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
46'
Желтая карточка
К. Фортунис
43'
Замена
К. Фортунис
️️️️
М. Камара
35'
27'
Желтая карточка
Нану
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
25
Отавио
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
88
Пепе
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
25
Холебас
35
Семеду
4
Сиссе
13
Рафинья
6
М'Вила
41
Бухалакис
2
Камара
17
Врусаи
7
Масурас
19
Эль-Араби
3-3-1-2-1
99
Кошта
14
Нану
99
Мбемба
2
Лейте
17
Мариу
8
Груйич
12
Сануси
28
Бару
25
Отавио
7
Андерсон
11
Мартинес
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
19
Эль-Араби
27
Ба
27
Ба
19
Эль-Араби
2
Камара
7
Фортунис
7
Фортунис
2
Камара
17
Врусаи
2
Судани
2
Судани
17
Врусаи
28
Бару
8
Урибе
8
Урибе
28
Бару
17
Мариу
17
Корона
17
Корона
17
Мариу
7
Андерсон
14
Диас
14
Диас
7
Андерсон
25
Отавио
5
Сарр
5
Сарр
25
Отавио
11
Мартинес
9
Эванилсон
9
Эванилсон
11
Мартинес
Остались в запасе
Олимпиакос
Порту
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
19
Рубен Винагре
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
91
Мусса Марега
ПВ
20
Фабиу Виейра
ПП
21
Мамаду Лум
ОП
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
19
Рубен Винагре
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
Остались в запасе
91
Мусса Марега
ПВ
20
Фабиу Виейра
ПП
21
Мамаду Лум
ОП
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Олимпиакос - Порту
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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