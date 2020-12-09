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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Атлетико
Зальцбург - Атлетико: обзор матча 09 декабря 2020
Зальцбург
09.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
39'
М. Эрмосо
86'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Атлетико
90'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Льоренте
Замена
М. Окугава
️️️️
Д. Собослаи
90'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
М. Вебер
90'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Э. Мвепу
90'
89'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Я. Карраско
89'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Ж. Феликс
86'
ГОЛ! 0:2!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Корреа
Замена
К. Адейеми
️️️️
С. Койта
79'
Замена
Н. Окафор
️️️️
П. Дака
73'
Желтая карточка
А. Рамальо
71'
64'
Замена
А. Корреа
️️️️
Л. Суарес
64'
Замена
Э. Эррера
️️️️
С. Ньигес
61'
Желтая карточка
С. Савич
45'
+1
Желтая карточка
М. Эрмосо
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Эрмосо
Пас отдал
Я. Карраско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Секу Койта
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
14
Карим Адейеми
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-2-1-3
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Кристенсен
12
Мвепу
16
Юнузович
8
Собослаи
27
Дака
20
Бериша
20
Койта
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
15
Савич
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
9
Суарес
79
Феликс
20
Койта
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Койта
27
Дака
19
Окафор
19
Окафор
27
Дака
8
Собослаи
7
Окугава
7
Окугава
8
Собослаи
8
Вебер
68
Онгуене
68
Онгуене
8
Вебер
12
Мвепу
24
Сучич
24
Сучич
12
Мвепу
10
Карраско
18
Лемар
18
Лемар
10
Карраско
14
Льоренте
6
Лоди
6
Лоди
14
Льоренте
79
Феликс
34
Торрейра
34
Торрейра
79
Феликс
8
Ньигес
16
Эррера
16
Эррера
8
Ньигес
9
Суарес
10
Корреа
10
Корреа
9
Суарес
Остались в запасе
Зальцбург
Атлетико
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Зальцбург - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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