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Вулверхэмптон - Уиган Атлетик
Вулверхэмптон - Уиган Атлетик: обзор матча 16 января 2010
Вулверхэмптон
16.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
60'
Д. МакКарти
73'
Ч. Н'Зогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Ж. Гомес
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
К. Дойл
Желтая карточка
С. Уорд
Замена
Э. Сурман
️️️️
Н. Мильяш
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 0:2!
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
К. Ивелумо
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Вторая желтая
Х. Томас
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКарти
Замена
Ж. Гомес
️️️️
П. Шарнер
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Джарвис
Вторая желтая
Р. Стирмен
Пенальти не реализован!
У. Родальега
14'
Желтая карточка
Х. Томас
Желтая карточка
Р. Стирмен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-4-2
1
Ханеманн
19
Стирмен
28
Мансьенн
6
Крэддок
44
Фоли
16
Джарвис
10
Мильяш
3
Уорд
20
Хенри
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
3-2-4-1
43
Киркленд
3
Фигероа
5
Колдуэлл
19
Брамбл
25
Мелхиот
20
Шарнер
6
Томас
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
23
Родальега
16
Джарвис
3
Джонс
3
Джонс
16
Джарвис
10
Мильяш
16
Сурман
16
Сурман
10
Мильяш
9
Эбанкс-Блейк
10
Ивелумо
10
Ивелумо
9
Эбанкс-Блейк
20
Шарнер
16
Гомес
16
Гомес
20
Шарнер
16
МакКарти
7
Синклейр
7
Синклейр
16
МакКарти
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Уиган Атлетик
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вулверхэмптон - Уиган Атлетик
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Мулинекс
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