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Расписание матчей
Италия. Кубок
Верона - Венеция
Верона - Венеция: обзор матча 28 октября 2020
Верона
28.10.2020, среда, 19:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Венеция
41'
И. Илич
59'
Э. Сальседо
111'
Р. Виейра
83'
Д. Йонсен
87'
A. Capello
99'
М. Модоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Верона - Венеция
ГОЛ!
Э. Колли
3:0
ГОЛ!
А. Барак
2:0
ГОЛ!
Д. Лазович
1:0
ГОЛ! 3:3!
Р. Виейра
111'
99'
ГОЛ! 2:3!
М. Модоло
87'
ГОЛ! 2:2!
A. Capello
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Йонсен
81'
Замена
F. Serena
️️️️
A. Marino
Замена
А. Тамез
️️️️
К. Рюгг
79'
Замена
Б. Амионе
️️️️
П. Давидович
79'
Желтая карточка
А. Эмпереур
73'
Желтая карточка
К. Рюгг
68'
65'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Ф. Форте
65'
Замена
М. Модоло
️️️️
M. Cremonesi
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Дзакканьи
63'
ГОЛ! 2:0!
Э. Сальседо
59'
49'
Желтая карточка
M. Cremonesi
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Маньяни
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Илич
41'
Замена
П. Давидович
️️️️
Д. Фараони
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Венеция
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
30
Михаэль Свобода
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
15
Antonio Marino
ЦФ
6
Michele Cremonesi
ЦФ
22
Alberto Pomini
ЦФ
18
Domenico Rossi
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
10
Alessandro Capello
ЦФ
25
Harvey St Clair
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Christian Pierobon
ЦФ
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
13
Марко Модоло
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
5
Антонио Вакка
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
8
Filippo Serena
ЦФ
4-2-2-2
1
Пандур
27
Рюгг
33
Эмпереур
96
Маньяни
19
Фараони
20
Илич
14
Виейра
10
Дзакканьи
72
Барак
88
Лазович
10
Сальседо
2-2-5
89
Чрнигой
30
Свобода
20
Бьяркасон
23
Ди Мариано
22
25
10
32
Форте
18
Давидович
2
Амионе
2
Амионе
Давидович
96
Маньяни
32
Димарко
32
Димарко
96
Маньяни
19
Фараони
27
Давидович
27
Давидович
19
Фараони
10
Дзакканьи
19
Колли
19
Колли
10
Дзакканьи
27
Рюгг
61
Тамез
61
Тамез
27
Рюгг
6
13
Модоло
13
Модоло
6
15
8
8
15
32
Форте
17
Йонсен
17
Йонсен
32
Форте
Остались в запасе
Верона
Венеция
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Christian Pierobon
ЦФ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
Главный тренер
Иван Юрич
19
Лука Леццерини
ВР
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
16
Лука Фьордилино
ОП
5
Антонио Вакка
ОП
70
Маттиа Араму
АП
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Christian Pierobon
ЦФ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
16
Лука Фьордилино
ОП
5
Антонио Вакка
ОП
70
Маттиа Араму
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Верона - Венеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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