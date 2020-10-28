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Расписание матчей
Италия. Кубок
Беневенто - Эмполи
Беневенто - Эмполи: обзор матча 28 октября 2020
Беневенто
28.10.2020, среда, 18:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Эмполи
57'
К. Маджо
90+1'
Г. Мончини
47'
М. Оливьери
60'
Л. Манкузо
66'
Л. Манкузо
85'
Л. Манкузо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Беневенто - Эмполи
ГОЛ! 2:4!
Г. Мончини
Пас отдал
Г. Летизия
90'
+1
85'
ГОЛ! 1:4!
Л. Манкузо
Желтая карточка
А. Ионицэ
84'
Желтая карточка
А. Туйя
82'
Красная карточка
П. Скьяттарелла
80'
Желтая карточка
Р. Импрота
79'
77'
Желтая карточка
Л. Манкузо
75'
Желтая карточка
Ридер
Замена
Г. Мончини
️️️️
Д. Ди Серио
72'
66'
ГОЛ! 1:3!
Л. Манкузо
Пас отдал
Н. Байрами
Замена
А. Ионицэ
️️️️
А. Тельо
65'
65'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Ф. Паризи
Желтая карточка
Р. Инсинье
62'
Желтая карточка
А. Тельо
61'
60'
ГОЛ! 1:2!
Л. Манкузо
59'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
Н. Хаас
59'
Замена
Л. Штулац
️️️️
М. Оливьери
ГОЛ! 1:1!
К. Маджо
Пас отдал
М. Сау
57'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
П. Хетемай
57'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Оливьери
Пас отдал
Н. Байрами
Замена
Г. Летизия
️️️️
Д. Фулон
46'
Замена
П. Скьяттарелла
️️️️
Б. Николас Виола
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
12
Никколо Манфредини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
23
Davide Zappella
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Абдалла Басит
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Эмполи
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
12
Leandro Pratelli
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
3-4-1-2
12
Манфредини
13
Туйя
5
Фулон
15
Глик
56
Хетемай
70
Тельо
10
Виола
11
Маджо
16
Импрота
25
Сау
20
Ди Серио
3-1-2-1-3
12
Фурлан
16
Казале
31
Пиррелло
65
Паризи
4
Дамиани
32
Хаас
21
Риччи
10
Байрами
10
Ридер
99
Оливьери
23
5
Фулон
3
Летизия
3
Летизия
5
Фулон
70
Тельо
17
Ионицэ
17
Ионицэ
70
Тельо
10
Виола
28
Скьяттарелла
28
Скьяттарелла
10
Виола
20
Ди Серио
11
Мончини
11
Мончини
20
Ди Серио
56
Хетемай
94
Инсинье
94
Инсинье
56
Хетемай
2
Вити
2
Вити
99
Оливьери
4
Штулац
4
Штулац
99
Оливьери
65
Паризи
20
Камбьясо
20
Камбьясо
65
Паризи
32
Хаас
11
Манкузо
11
Манкузо
32
Хаас
Остались в запасе
Беневенто
Эмполи
6
Абдалла Басит
ЦП
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
12
Leandro Pratelli
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
6
Абдалла Басит
ЦП
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
12
Leandro Pratelli
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Беневенто - Эмполи
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Эмполи
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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