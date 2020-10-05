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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Волос
ПАС Ламия - Волос: обзор матча 05 октября 2020
ПАС Ламия
05.10.2020, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Волос
48'
M.
25'
А. Дувикас
64'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Волос
90'
Желтая карточка
I. Guarrotxena
81'
Желтая карточка
S. Dimopoulos
Замена
C. Bouloulis
️️️️
Д. Бехарано
74'
Желтая карточка
Д. Бехарано
68'
Замена
️️️️
Г. Палавандишвили
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Дувикас
Пас отдал
Н. Мартинес
Желтая карточка
G. Skondras
62'
55'
Замена
I. Guarrotxena
️️️️
Ж. Баррьентос
ГОЛ! 1:1!
M.
48'
Замена
М. Делетич
️️️️
A. Vasilogiannis
46'
Замена
А. Дзанетопулос
️️️️
L. Vyntra
45'
+3
Пенальти не реализован!
M.
45'
+1
34'
Желтая карточка
T.
Желтая карточка
Г. Палавандишвили
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Дувикас
Пас отдал
Н. Мартинес
24'
Замена
S. Dimopoulos
️️️️
С. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
9
Miguel
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
0
L. Villalba
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
4-3-1-2
30
23
4
Адеджо
3
Сарамантас
24
10
Палавандишвили
16
Бехарано
7
18
Хацистравос
11
Караманос
9
4-3-3
1
Гаравелис
2
26
Феррари
6
Цоканис
31
Санчес
23
Ринстра
14
Баррьентос
10
Мартинес
9
Дувикас
9
Переа
5
24
5
Дзанетопулос
5
Дзанетопулос
24
16
Бехарано
12
12
16
Бехарано
7
7
Делетич
7
Делетич
7
31
Санчес
0
0
31
Санчес
14
Баррьентос
0
0
14
Баррьентос
Остались в запасе
ПАС Ламия
Волос
1
Девис Эпасси
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
0
L. Villalba
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
55
Борис Клейман
ВР
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦП
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
1
Девис Эпасси
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
0
L. Villalba
ЦП
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦП
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ПАС Ламия - Волос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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