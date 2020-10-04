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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - АЕК
Атромитос - АЕК: обзор матча 04 октября 2020
Атромитос
04.10.2020, воскресенье, 21:45
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
АЕК
24'
Д. Гутас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - АЕК
90'
+3
Замена
А. Шабанадзович
️️️️
Э. Лопеш
Желтая карточка
Д. Гутас
76'
68'
Желтая карточка
Н. Крстичич
66'
Замена
Н. Гнид
️️️️
Д. Чигринский
66'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Симойш
Замена
П. Якумакис
️️️️
Г. Манусос
65'
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
П. Саломон
46'
39'
Красная карточка
П. Манталос
Желтая карточка
П. Саломон
38'
29'
Желтая карточка
Э. Лопеш
ГОЛ! 1:0!
Д. Гутас
Пас отдал
R. Galo
24'
15'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Л. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
4-2-4
1
Янниотис
12
6
Гутас
19
Кивракидис
33
Рисванис
8
Харисис
10
Саломон
28
10
9
Манусос
23
4-3-3
16
Цинтотас
4
Сварнас
19
Чигринский
22
Лопеш
27
Паулиньо
8
Симойш
28
Шахов
20
Манталос
17
Ансарифард
10
Ливайя
99
Гарсия
Коцопулос
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
Коцопулос
10
Саломон
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
10
Саломон
8
8
9
Манусос
8
Якумакис
8
Якумакис
9
Манусос
19
Чигринский
26
Гнид
26
Гнид
19
Чигринский
99
Гарсия
7
Крстичич
7
Крстичич
99
Гарсия
22
Лопеш
5
Шабанадзович
5
Шабанадзович
22
Лопеш
8
Симойш
7
Оливейра
7
Оливейра
8
Симойш
Остались в запасе
Атромитос
АЕК
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
22
J. Tomasevic
ЦФ
0
A. Agayev
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Атромитос - АЕК
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
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