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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ОФИ
ПАОК - ОФИ: обзор матча 04 октября 2020
ПАОК
04.10.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
ОФИ
8'
О. Эль-Каддури
90'
К. Свидерски
90+2'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - ОФИ
90'
+4
Желтая карточка
А. Диамантис
ГОЛ! 3:0!
К. Свидерски
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
К. Свидерски
Пас отдал
Ш. Шваб
90'
Замена
А. Эсити
️️️️
А. Живкович
86'
85'
Замена
N. Solis
️️️️
М. Мельядо
Желтая карточка
С. Ингасон
84'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Чолак
81'
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Л. Матос
74'
73'
Замена
A. Giannou
️️️️
N. Korovesis
72'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
Н. Маринакис
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
49'
46'
Замена
Ф. Старжеон
️️️️
П. Стайкос
29'
Желтая карточка
В. Селимович
24'
Желтая карточка
П. Стайкос
ГОЛ! 1:0!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
Ш. Шваб
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Вахид Селимович
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Ника Нинуа
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
38
Theodoros Mingos
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
3-2-4-1
12
Живкович
15
Варела
5
Михайлидис
3
Лео Матос
13
Яннулис
15
Ингасон
7
Эль-Каддури
10
Пелкас
14
Живкович
22
Шваб
14
Чолак
4-2-3
24
Ватерман
34
4
Маринакис
15
Диамантис
4
Селимович
26
Стайкос
29
Мельядо
10
22
2
3
Лео Матос
2
Лирацис
2
Лирацис
3
Лео Матос
14
Живкович
13
Эсити
13
Эсити
14
Живкович
14
Чолак
28
Свидерски
28
Свидерски
14
Чолак
29
Мельядо
11
11
29
Мельядо
34
0
0
34
4
Маринакис
13
13
4
Маринакис
26
Стайкос
70
Старжеон
70
Старжеон
26
Стайкос
Остались в запасе
ПАОК
ОФИ
17
Христос Цолис
ЛВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
17
Христос Цолис
ЛВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАОК - ОФИ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
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