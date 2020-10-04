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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Арис
Панатинаикос - Арис: обзор матча 04 октября 2020
Панатинаикос
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Арис
25'
Д. Мансини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Арис
90'
+6
Желтая карточка
Z. Boucher
90'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
C. Lopez
81'
Замена
D. Manos
️️️️
Б. Гама
81'
Замена
Д. Сандгрен
️️️️
Х. Матилья
Желтая карточка
D. Serpezis
72'
Замена
D. Serpezis
️️️️
С. Александропулос
72'
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Канталапьерда
71'
Замена
Шавьер
️️️️
Я. Бузукис
63'
60'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ф. Бертольо
60'
Замена
L. Sasha
️️️️
Д. Мансини
44'
Желтая карточка
Э. Сакич
31'
Желтая карточка
Л. Роуз
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мансини
Пас отдал
Д. Джегго
Желтая карточка
Д. Курбелис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Карлитос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Арис
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
19
Василиос Загаритис
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
3-5-2
1
Диудис
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
28
Санчес
14
Александропулос
10
Карлитос
8
Бузукис
6
Курбелис
27
Хуанкар
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
3-5-3
31
Роуз
66
Сакич
5
18
Бертольо
8
Матилья
7
Мансини
16
Гама
8
Джегго
11
Ганя
11
1
8
Бузукис
16
Шавьер
16
Шавьер
8
Бузукис
10
Канталапьерда
9
Македа
9
Македа
10
Канталапьерда
14
Александропулос
58
58
14
Александропулос
18
Бертольо
18
Гарсия
18
Гарсия
18
Бертольо
11
2
2
11
7
Мансини
88
88
7
Мансини
8
Матилья
6
Сандгрен
6
Сандгрен
8
Матилья
16
Гама
9
9
16
Гама
Остались в запасе
Панатинаикос
Арис
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
19
Василиос Загаритис
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
15
Toni Datković
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
23
Хулиан
ВР
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
19
Василиос Загаритис
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
Остались в запасе
15
Toni Datković
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
23
Хулиан
ВР
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Панатинаикос - Арис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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