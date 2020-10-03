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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Астерас
Панетоликос - Астерас: обзор матча 03 октября 2020
Панетоликос
03.10.2020, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Астерас
54'
Г. Арийиби
45'
Х. Барралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Астерас
Замена
Х. Мендоса
️️️️
F. Mazurek (pen.)
84'
80'
Замена
R. Gómez
️️️️
А. Риера
80'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
Замена
P. Medina
️️️️
E. Tzanakakis
70'
69'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
ГОЛ! 1:1!
Г. Арийиби
54'
53'
Желтая карточка
G. Antzoulas
45'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барралес
Пас отдал
Я. Коцирас
Красная карточка
S. Vanderson
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
0
N. Mazzola
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
4-4-2
1
54
Лиавас
27
27
4
8
Далсью
28
Арийиби
20
Диас
24
Цингарас
0
0
3-3-4
1
Пападопулос
27
Коцирас
58
Пасалидис
6
3
Тасулис
8
Мунафо
6
9
Барралес
40
Сито
20
Регис
23
Риера
27
15
15
27
0
10
Мендоса
10
Мендоса
0
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
23
Риера
21
21
23
Риера
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
Остались в запасе
Панетоликос
Астерас
9
Никос Вергос
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Панайотис Цимас
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
9
Никос Вергос
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Панайотис Цимас
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Панетоликос - Астерас
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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