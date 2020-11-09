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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 09 ноября 2020
Ванкувер Уайткепс
09.11.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
24'
Л. Каваллини
43'
F. Montero
90+1'
F. Montero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 3:0!
F. Montero
Пас отдал
К. Дажоме
90'
+1
87'
Замена
K. Koreniuk
️️️️
Э. Альварес
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Л. Каваллини
87'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
А. Аднан
87'
86'
Замена
E. Cuello
️️️️
E. Insúa
55'
Замена
S. Kljestan
️️️️
J. Corona
52'
Желтая карточка
P. Kitchen
46'
Замена
Чичарито
️️️️
E. Zubak
44'
Замена
R. Feltscher
️️️️
Й. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
F. Montero
Пас отдал
А. Аднан
43'
41'
Красная карточка
Х. Араухо
ГОЛ! 1:0!
Л. Каваллини
Пас отдал
К. Гутьеррес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
10
Эфраин Альварес
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
15
Andy Rose
ЦФ
20
Jasser Khemiri
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
67
Карлос Харви
ОП
70
Cameron Dunbar
ЦФ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
25
Rolf Feltscher
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-1-3
24
6
Аднан
4
Гутьеррес
4
Веселинович
2
Нервински
12
Бикел
31
Тейберт
11
Дажоме
12
9
Каваллини
4
2-2-5
22
Бингхэм
22
Араухо
5
Стерес
11
Гонсалес
10
Альварес
21
11
2
15
3
9
Каваллини
9
Бэйр
9
Бэйр
9
Каваллини
6
Аднан
87
Риккеттс
87
Риккеттс
6
Аднан
11
Гонсалес
25
25
11
Гонсалес
3
27
27
3
15
16
16
15
10
Альварес
28
28
10
Альварес
11
14
Чичарито
14
Чичарито
11
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
15
Andy Rose
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
20
Jasser Khemiri
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
6
Дамиано Пекиле
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
70
Cameron Dunbar
ЦФ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
67
Карлос Харви
ОП
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
15
Andy Rose
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
20
Jasser Khemiri
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
6
Дамиано Пекиле
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
35
Bryan Meredith
ВР
Остались в запасе
70
Cameron Dunbar
ЦФ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
67
Карлос Харви
ОП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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