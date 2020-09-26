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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панетоликос
Олимпиакос - Панетоликос: обзор матча 26 сентября 2020
Олимпиакос
26.09.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Панетоликос
48'
Ю. Эль-Араби
86'
Кафу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Панетоликос
ГОЛ! 2:0!
Кафу
86'
Замена
Рафинья
️️️️
Л. Ранджелович
77'
Замена
Кафу
️️️️
Я. М'Вила
77'
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
70'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Г. Масурас
65'
65'
Замена
P. Medina
️️️️
S. Vanderson
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
48'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
У. Кюйперс
46'
Желтая карточка
П. Сиссе
32'
26'
Желтая карточка
N. Mazzola
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
0
N. Mazzola
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
88
Кафу
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
15
Paolo Medina
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Са
25
Холебас
4
Сиссе
35
Семеду
6
М'Вила
2
Камара
7
Масурас
77
Ранджелович
7
Бруно
19
Эль-Араби
99
Кюйперс
4-3-3
1
54
Лиавас
27
4
27
8
Далсью
20
Диас
24
Цингарас
44
0
0
77
Ранджелович
13
Рафинья
13
Рафинья
77
Ранджелович
7
Масурас
41
Бухалакис
41
Бухалакис
7
Масурас
6
М'Вила
88
Кафу
88
Кафу
6
М'Вила
99
Кюйперс
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
99
Кюйперс
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
27
15
15
27
Остались в запасе
Олимпиакос
Панетоликос
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
0
J. Alvarez
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Остались в запасе
0
J. Alvarez
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Олимпиакос - Панетоликос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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