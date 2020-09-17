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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - Кайрат
Маккаби Х - Кайрат: обзор матча 17 сентября 2020
Маккаби Х
17.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Кайрат
31'
Ю. Ашкенази
72'
Н. Рукавица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - Кайрат
Желтая карточка
Д. Коэн
90'
+2
87'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
А. Абикен
Замена
Х. Родригес
️️️️
Н. Рукавица
83'
Желтая карточка
М. Абу Фани
81'
Желтая карточка
Э. Мабука
78'
Замена
Б. Планич
️️️️
Я. Вилдсхут
74'
ГОЛ! 2:0!
Н. Рукавица
Пас отдал
Д. Азиза
72'
64'
Замена
Эсеола
️️️️
А. Аимбетов
Замена
Д. Азиза
️️️️
Ю. Ашкенази
55'
Желтая карточка
С. Менахем
42'
37'
Желтая карточка
Я. Горальски
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ашкенази
Пас отдал
Н. Рукавица
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
26
Эрнест Мабука
ЦЗ
5
Аяд Абаши
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Главный тренер
Арик Бенадо
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
27
Небойса Косович
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Долев Азиза
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
19
Став Нахмани
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
18
Эсеола
ЦФ
0
K. Wrzesinski
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
3-2-4-1
44
Коэн
31
Лави
26
Мабука
5
Абаши
12
Менахем
15
Арад
13
Рукавица
9
Чери
13
Вилдсхут
15
Абу Фани
11
Ашкенази
4-3-1-2
92
Покатилов
24
Миканович
20
Дугалич
28
Алип
5
Суюмбаев
27
Косович
6
Горальски
96
Абикен
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
95
Аимбетов
13
Вилдсхут
4
Планич
4
Планич
13
Вилдсхут
11
Ашкенази
8
Азиза
8
Азиза
11
Ашкенази
13
Рукавица
6
Родригес
6
Родригес
13
Рукавица
96
Абикен
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
96
Абикен
95
Аимбетов
18
Эсеола
18
Эсеола
95
Аимбетов
Остались в запасе
Маккаби Х
Кайрат
19
Став Нахмани
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
22
Раз Мейр
ПЗ
40
Шариф Каюф
ВР
Главный тренер
Арик Бенадо
44
Данил Устименко
ВР
0
K. Wrzesinski
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Остались в запасе
19
Став Нахмани
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
22
Раз Мейр
ПЗ
40
Шариф Каюф
ВР
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
0
K. Wrzesinski
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
Главный тренер
Арик Бенадо
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Статистика матча Маккаби Х - Кайрат
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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