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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Стремсгодсет
Олесунн - Стремсгодсет: обзор матча 09 декабря 2020
Олесунн
09.12.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
1 : 4
Завершен
Стремсгодсет
80'
M. Karlsbakk
10'
Й. Хове
47'
Л. Вильсвик
54'
Л. Салвесен
63'
D. Tchamba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Стремсгодсет
ГОЛ! 1:4!
M. Karlsbakk
80'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
С. Нордли
77'
77'
Замена
А. Лейфссон
️️️️
D. Tchamba
Замена
S. Tafjord
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
68'
63'
ГОЛ! 0:4!
D. Tchamba
54'
ГОЛ! 0:3!
Л. Салвесен
Пас отдал
Л. Вильсвик
47'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вильсвик
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
P. Orry Larsen
46'
Желтая карточка
J. Gronner
39'
33'
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
K. Tokstad
14'
Желтая карточка
K. Tokstad
10'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хове
Пас отдал
Л. Салвесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
9
Никлас Кастро
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
4
Jonas Gronner
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
24
Enock Mwimba
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Олесунн
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
2-1-1-2-5
20
Олафссон
20
Йоргенсен
77
Бизоза
7
Ненасс
9
Кастро
7
Нордли
6
24
36
19
4
2-2-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
3
Ханссен
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
18
20
Майгаард
14
Мава
15
Салвесен
11
20
Олафссон
0
0
20
Олафссон
19
30
30
19
7
Нордли
8
8
7
Нордли
11
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
11
18
19
Лейфссон
19
Лейфссон
18
Остались в запасе
Олесунн
Стремсгодсет
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Олесунн - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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Олесунн
Стремсгодсет
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7
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2
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8
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15
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7
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2
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10
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13
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2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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