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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Буде-Глимт
Хаугесунд - Буде-Глимт: обзор матча 09 декабря 2020
Хаугесунд
09.12.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
0 : 4
Завершен
Буде-Глимт
28'
K. Junker (П)
31'
Ф. Зинкернагель
78'
K. Junker
87'
K. Junker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Буде-Глимт
90'
Замена
R. Hauge
️️️️
О. Сольбаккен
90'
Замена
В. Моберг
️️️️
М. Хейбротен
87'
ГОЛ! 0:4!
K. Junker
Пас отдал
О. Сольбаккен
Желтая карточка
И. Коне
85'
83'
Замена
Э. Хаген
️️️️
П. Берг
Замена
O. Klitten
️️️️
Б. Лейте
80'
78'
ГОЛ! 0:3!
K. Junker
Пас отдал
У. Салтнес
Замена
Т. Педерсен
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
72'
Замена
J. Vaage Nilsen
️️️️
C. Grindheim
72'
67'
Желтая карточка
А. Сампстед
Замена
И. Коне
️️️️
И. Ваджи
60'
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
59'
53'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
46'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
31'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Зинкернагель
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
K. Junker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
7
Christian Grindheim
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Хаугесунд
23
Торе Педерсен
ПЗ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
0
R. Hauge
ЦФ
3-3-1-4
16
Хансен
3
Кнудсен
2
Теркильдсен
23
Столас
18
Кригард
3
Деслер
16
Лейте
7
12
25
Ваджи
38
4-1-2-2-1
12
Хайкин
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
11
Зинкернагель
9
Сольбаккен
77
25
Ваджи
28
Коне
28
Коне
25
Ваджи
7
6
6
7
38
23
Педерсен
23
Педерсен
38
16
Лейте
0
0
16
Лейте
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
9
Сольбаккен
0
0
9
Сольбаккен
7
Берг
18
Хаген
18
Хаген
7
Берг
22
Хейбротен
6
Моберг
6
Моберг
22
Хейбротен
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
Остались в запасе
Хаугесунд
Буде-Глимт
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Хаугесунд - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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