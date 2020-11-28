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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Олесунн
Бранн - Олесунн: обзор матча 28 ноября 2020
Бранн
28.11.2020, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
3 : 1
Завершен
Олесунн
36'
Д. Бамба
44'
Д. Бамба
61'
Д. Бамба
39'
V. Fiskerstrand
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Олесунн
Желтая карточка
У. Кольскоген
88'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Д. Бамба
84'
74'
Замена
P. Orry Larsen
️️️️
V. Fiskerstrand
Замена
Д. Соренсен
️️️️
С. Свендсен
73'
ГОЛ! 3:1!
Д. Бамба
61'
Замена
У. Кольскоген
️️️️
Й. Гудни Фьолусон
59'
46'
Замена
A. Lie
️️️️
G. Kongshavn
46'
Замена
S. Sno
️️️️
M. Karlsbakk
46'
Замена
J. Gronner
️️️️
Ненасс
ГОЛ! 2:1!
Д. Бамба
44'
39'
ГОЛ! 1:1!
V. Fiskerstrand
Пас отдал
D. Klinkenberg
ГОЛ! 1:0!
Д. Бамба
Пас отдал
Р. Тэйлор
36'
28'
Желтая карточка
G. Kongshavn
Пенальти не реализован!
К. Бармен
21'
16'
Желтая карточка
Д. Кристьян Олафссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Бранн
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
36
Hermann Raestad
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Олесунн
1
Andreas Lie
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
3-2-2-1-3
24
Кристиансен
4
Форрен
5
Фьолусон
4
Грегор
24
Странд
21
Тэйлор
10
Бармен
11
Бломберг
7
Свендсен
99
Бамба
1
2-1-1-5
20
Йоргенсен
20
Олафссон
77
Бизоза
7
Ненасс
6
16
8
36
30
5
Фьолусон
24
Кольскоген
24
Кольскоген
5
Фьолусон
99
Бамба
20
Расмуссен
20
Расмуссен
99
Бамба
7
Свендсен
26
Соренсен
26
Соренсен
7
Свендсен
1
1
1
1
7
Ненасс
4
4
7
Ненасс
36
19
19
36
8
2
2
8
Остались в запасе
Бранн
Олесунн
36
Hermann Raestad
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
36
Hermann Raestad
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
77
Маркус Менерт
ПВ
Остались в запасе
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Бранн - Олесунн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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