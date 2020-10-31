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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Олесунн
Хаугесунд - Олесунн: обзор матча 31 октября 2020
Хаугесунд
31.10.2020, суббота, 22:30
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
0 : 1
Завершен
Олесунн
75'
Н. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Олесунн
90'
+2
Желтая карточка
С. Нордли
Желтая карточка
И. Коне
90'
+1
Замена
J. Vaage Nilsen
️️️️
Т. Педерсен
88'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
П. Теркильдсен
86'
Замена
И. Коне
️️️️
Н. Сандберг
83'
Замена
C. Grindheim
️️️️
Б. Лейте
83'
79'
Желтая карточка
Ненасс
75'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кастро
72'
Замена
S. Steen Saethre
️️️️
B. Kantie Karamoko
67'
Желтая карточка
Д. Кристьян Олафссон
Пенальти не реализован!
Н. Сандберг
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Хаугесунд
28
Ибрахима Коне
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Олесунн
24
Enock Mwimba
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
3-3-1-2-2
3
Кнудсен
16
Хансен
2
Теркильдсен
3
Деслер
18
Кригард
23
Педерсен
16
Лейте
99
Вельде
23
Сандберг
12
25
Ваджи
2-1-1-2-5
20
Йоргенсен
20
Олафссон
77
Бизоза
7
Ненасс
9
Кастро
7
Нордли
9
Хауген
4
6
3
1
23
Сандберг
28
Коне
28
Коне
23
Сандберг
16
Лейте
7
7
16
Лейте
23
Педерсен
6
6
23
Педерсен
2
Теркильдсен
38
38
2
Теркильдсен
3
15
15
3
Остались в запасе
Хаугесунд
Олесунн
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
24
Enock Mwimba
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Остались в запасе
24
Enock Mwimba
ЦФ
0
S. Tafjord
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Хаугесунд - Олесунн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
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Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
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