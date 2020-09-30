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Салют - Текстильщик
Салют - Текстильщик: обзор матча 30 сентября 2020
Салют
30.09.2020, среда, 17:00
Россия. Кубок, группа 3, 2 тур
0 : 3
Завершен
Текстильщик
14'
Х. Аппаев
30'
А. Горюшкин
34'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Текстильщик
72'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Агеев
67'
Желтая карточка
А. Губочкин
62'
Замена
М. Бачинский
️️️️
М. Сидоров
58'
Желтая карточка
В. Альшанский
46'
Замена
В. Альшанский
️️️️
А. Мухаметзянов
46'
Замена
М. Батов
️️️️
Х. Аппаев
46'
Замена
Д. Фомин
️️️️
В. Романенко
34'
ГОЛ! 0:3!
Х. Аппаев
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Горюшкин
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аппаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
23
Артем Герасимов
ВР
74
Дмитрий Мироненко
ЦЗ
99
Кирилл Басов
ЦЗ
11
Владимир Мастеров
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
10
Евгений Морев
ЛВ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
27
Владимир Есин
ЛВ
19
Александр Штыпула
ЦП
8
Евгений Худобко
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
8
Александр Солодков
ЦП
76
Александр Агеев
АП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Салют
16
Артем Цыгулев
ВР
2
Иван Погребняк
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
8
Михаил Кучерявенко
ЦП
10
Александр Сныткин
ЦП
61
Данила Матвевнин
ПВ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
4-2-3-1
23
Герасимов
74
Мироненко
11
Мастеров
28
Семейкин
99
Басов
19
Штыпула
8
Худобко
27
Есин
31
Бурыкин
10
Морев
22
Дегтев
2-1-2-3-2
35
Киселев
88
Обивалин
95
Губочкин
8
Мухаметзянов
7
Горюшкин
8
Солодков
77
Романенко
81
Сидоров
37
Маричев
14
Аппаев
76
Агеев
8
Мухаметзянов
30
Альшанский
30
Альшанский
8
Мухаметзянов
81
Сидоров
77
Бачинский
77
Бачинский
81
Сидоров
76
Агеев
9
Мосейчук
9
Мосейчук
76
Агеев
77
Романенко
17
Фомин
17
Фомин
77
Романенко
14
Аппаев
17
Батов
17
Батов
14
Аппаев
Остались в запасе
Салют
Текстильщик
61
Данила Матвевнин
ПВ
8
Михаил Кучерявенко
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
10
Александр Сныткин
ЦП
2
Иван Погребняк
ЦЗ
16
Артем Цыгулев
ВР
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
61
Данила Матвевнин
ПВ
8
Михаил Кучерявенко
ЦП
10
Никита Ершов
ЛВ
10
Александр Сныткин
ЦП
2
Иван Погребняк
ЦЗ
16
Артем Цыгулев
ВР
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
Главный тренер
Олег Сергеев
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Салют - Текстильщик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
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