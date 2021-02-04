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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Серветт
Люцерн - Серветт: обзор матча 04 февраля 2021
Люцерн
04.02.2021, четверг, 20:15
Швейцария. Суперлига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Серветт
45+3'
Д. Соргич
56'
М. Шульц
72'
М. Шульц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Серветт
Замена
М. Бюрки
️️️️
П. Шурпф
88'
77'
Вторая желтая
К. Имери
77'
Желтая карточка
К. Имери
75'
Замена
К. Имери
️️️️
М. Стеванович
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Шульц
72'
71'
Желтая карточка
М. Диалло
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Л. Шауб
70'
Замена
В. Тасар
️️️️
S. Grether
70'
60'
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
60'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
Желтая карточка
C. Schwegler
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Шульц
Пас отдал
М. Фридек
56'
53'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
52'
Замена
Й. Северен
️️️️
В. Сассо
46'
Замена
А. Шалк
️️️️
Б. Фофана
ГОЛ! 1:0!
Д. Соргич
Пас отдал
Л. Шауб
45'
+3
37'
Желтая карточка
Б. Фофана
Замена
Л. Эмини
️️️️
Лукас
27'
Желтая карточка
S. Grether
5'
5'
Пенальти не реализован!
Г. Кюи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Алексис Антунес
АП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
3-5-2
27
Мюллер
5
Кнежевич
5
Лукас
17
17
Фридек
11
Шурпф
10
Шульц
21
Шауб
23
Угринич
39
Соргич
27
4-4-1-1
32
Фрик
32
Сотье
4
Руй
23
Сассо
3
Клиши
25
Валь
9
Стеванович
8
Конья
10
Кеспедес
10
Фофана
99
Кюи
11
Шурпф
23
Бюрки
23
Бюрки
11
Шурпф
5
Лукас
10
Эмини
10
Эмини
5
Лукас
17
27
Тасар
27
Тасар
17
21
Шауб
7
Ндиайе
7
Ндиайе
21
Шауб
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
23
Сассо
19
Северен
19
Северен
23
Сассо
9
Стеванович
30
Имери
30
Имери
9
Стеванович
10
Фофана
8
Шалк
8
Шалк
10
Фофана
99
Кюи
20
20
99
Кюи
Остались в запасе
Люцерн
Серветт
1
David Zibung
ЦФ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
8
Алексис Антунес
АП
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
Остались в запасе
8
Алексис Антунес
АП
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Люцерн - Серветт
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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