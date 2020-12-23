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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Базель
Люцерн - Базель: обзор матча 23 декабря 2020
Люцерн
23.12.2020, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Базель
66'
П. Шурпф
23'
А. Кабрал
36'
П. Касами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Базель
85'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
Y. Alounga
️️️️
Л. Шауб
84'
79'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Ю. Фон Мос
73'
Замена
Я. Маршан
️️️️
Э. Жегрова
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Л. Эмини
73'
Замена
C. Schwegler
️️️️
С. Сидлер
72'
ГОЛ! 1:2!
П. Шурпф
66'
Желтая карточка
Л. Эмини
51'
38'
Желтая карточка
П. Касами
36'
ГОЛ! 0:2!
П. Касами
Пас отдал
Э. Жегрова
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Пас отдал
Ю. Фон Мос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
22
Yvan Alounga
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
25
Оргес Буньяку
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦФ
3-5-1-1
27
Мюллер
24
Сидлер
5
Лукас
5
Кнежевич
17
Фридек
10
Шульц
10
Эмини
11
Шурпф
21
Шауб
23
Угринич
39
Соргич
3-2-2-3
13
Линднер
30
Видмер
5
Клозе
5
Джемерт
23
Касами
20
Фрай
27
Жегрова
81
Фон Мос
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
72
21
Шауб
22
22
21
Шауб
24
Сидлер
27
27
24
Сидлер
10
Эмини
7
Ндиайе
7
Ндиайе
10
Эмини
81
Фон Мос
9
Пулулу
9
Пулулу
81
Фон Мос
9
ван Вольфсвинкел
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
9
ван Вольфсвинкел
27
Жегрова
38
Маршан
38
Маршан
27
Жегрова
Остались в запасе
Люцерн
Базель
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
27
Варол Тасар
ЦФ
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Люцерн - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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