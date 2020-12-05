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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Серветт
Базель - Серветт: обзор матча 05 декабря 2020
Базель
05.12.2020, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Серветт
51'
П. Касами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Серветт
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
В. Штокер
90'
+4
Замена
А. Пулулу
️️️️
Э. Жегрова
84'
79'
Желтая карточка
К. Имери
Желтая карточка
Ф. Фрай
79'
Желтая карточка
Т. Клозе
74'
69'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Сотье
69'
Замена
Б. Фофана
️️️️
А. Шалк
Желтая карточка
А. Кабрал
63'
59'
Замена
К. Имери
️️️️
Б. Кеспедес
59'
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
ГОЛ! 1:0!
П. Касами
Пас отдал
В. Штокер
51'
45'
+1
Желтая карточка
А. Сотье
42'
Желтая карточка
Г. Ондуа
19'
Желтая карточка
Г. Кюи
Желтая карточка
С. Видмер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
38
Янник Маршан
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
25
Оргес Буньяку
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
4-4-1-1
13
Линднер
18
Петретта
5
Джемерт
5
Клозе
30
Видмер
38
Маршан
23
Касами
14
Штокер
20
Фрай
27
Жегрова
19
Кабрал
3-5-2
32
Фрик
4
Руй
32
Сотье
19
Северен
5
Ондуа
10
Кеспедес
8
Конья
9
Стеванович
25
Валь
99
Кюи
8
Шалк
27
Жегрова
9
Пулулу
9
Пулулу
27
Жегрова
14
Штокер
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
14
Штокер
32
Сотье
25
Диалло
25
Диалло
32
Сотье
10
Кеспедес
30
Имери
30
Имери
10
Кеспедес
8
Шалк
10
Фофана
10
Фофана
8
Шалк
99
Кюи
20
20
99
Кюи
Остались в запасе
Базель
Серветт
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
25
Оргес Буньяку
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
25
Оргес Буньяку
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Базель - Серветт
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
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- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
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08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
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3 : 0
11.10.2026
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2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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