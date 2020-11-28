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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Люцерн
Серветт - Люцерн: обзор матча 28 ноября 2020
Серветт
28.11.2020, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Люцерн
77'
С. Руй
23'
Л. Шауб
67'
Д. Соргич
79'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Люцерн
90'
+3
Желтая карточка
М. Мюллер
Желтая карточка
K. Koné
90'
+3
79'
ГОЛ! 1:3!
И. Ндиайе
Пас отдал
Л. Шауб
ГОЛ! 1:2!
С. Руй
Пас отдал
Г. Кюи
77'
Замена
А. Сотье
️️️️
М. Диалло
75'
Замена
А. Шалк
️️️️
Б. Фофана
75'
69'
Желтая карточка
С. Сидлер
67'
ГОЛ! 0:2!
Д. Соргич
Пас отдал
Л. Шауб
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Т. Валь
64'
61'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
В. Тасар
Замена
Г. Кюи
️️️️
В. Сассо
57'
Замена
М. Стеванович
️️️️
К. Имери
57'
Желтая карточка
А. Менди
49'
46'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
Л. Эмини
37'
Желтая карточка
С. Кнежевич
35'
Желтая карточка
Д. Соргич
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шауб
Пас отдал
Д. Соргич
Желтая карточка
М. Диалло
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Фрик
29
Менди
4
Руй
23
Сассо
25
Диалло
30
Имери
8
Конья
25
Валь
5
Ондуа
10
Фофана
20
3-5-2
27
Мюллер
24
Сидлер
5
Лукас
5
Кнежевич
23
Угринич
17
Фридек
10
Эмини
10
Шульц
21
Шауб
27
Тасар
39
Соргич
10
Фофана
8
Шалк
8
Шалк
10
Фофана
25
Диалло
32
Сотье
32
Сотье
25
Диалло
25
Валь
10
Кеспедес
10
Кеспедес
25
Валь
30
Имери
9
Стеванович
9
Стеванович
30
Имери
23
Сассо
99
Кюи
99
Кюи
23
Сассо
10
Эмини
7
Нденг
7
Нденг
10
Эмини
27
Тасар
7
Ндиайе
7
Ндиайе
27
Тасар
Остались в запасе
Серветт
Люцерн
19
Йоан Северен
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
19
Йоан Северен
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
27
Christian Schwegler
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Серветт - Люцерн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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