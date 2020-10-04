Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Люцерн
Базель - Люцерн: обзор матча 04 октября 2020
Базель
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Люцерн
11'
А. Кабрал
36'
Э. Жегрова
77'
В. Штокер
34'
Л. Шауб
59'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Люцерн
Замена
А. Калулу
️️️️
Э. Жегрова
87'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
О. Буньяку
87'
Замена
Б. Риверос
️️️️
В. Штокер
87'
83'
Замена
L. Lang
️️️️
Ц. Вильям Нденг
ГОЛ! 3:2!
В. Штокер
Пас отдал
С. Кампо
77'
Желтая карточка
О. Буньяку
73'
70'
Желтая карточка
Ф. Угринич
Желтая карточка
А. Пулулу
70'
70'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Ф. Угринич
Замена
С. Кампо
️️️️
Ф. Фрай
67'
60'
Желтая карточка
М. Бюрки
59'
ГОЛ! 2:2!
Лукас
Пас отдал
П. Шурпф
42'
Желтая карточка
С. Кнежевич
ГОЛ! 2:1!
Э. Жегрова
Пас отдал
А. Кабрал
36'
35'
Желтая карточка
С. Сидлер
34'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шауб
Пас отдал
Ф. Угринич
Желтая карточка
Э. Жегрова
21'
15'
Желтая карточка
Ц. Вильям Нденг
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
В. Штокер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Люцерн
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
3-3-2-2
1
Николич
15
Альдрете
5
Джемерт
30
Видмер
20
Фрай
25
Буньяку
14
Штокер
9
Пулулу
27
Жегрова
19
Кабрал
72
4-5-1
27
Мюллер
5
Лукас
5
Кнежевич
24
Сидлер
23
Бюрки
7
Нденг
21
Шауб
10
Шульц
11
Шурпф
23
Угринич
22
14
Штокер
15
Риверос
15
Риверос
14
Штокер
20
Фрай
10
Кампо
10
Кампо
20
Фрай
27
Жегрова
15
Калулу
15
Калулу
27
Жегрова
25
Буньяку
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
25
Буньяку
7
Нденг
71
71
7
Нденг
23
Угринич
7
Ндиайе
7
Ндиайе
23
Угринич
Остались в запасе
Базель
Люцерн
13
Хайнц Линднер
ВР
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
10
Лорик Эмини
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
10
Лорик Эмини
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Базель - Люцерн
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Люцерн
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+