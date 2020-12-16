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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Олимпиакос
АЕК - Олимпиакос: обзор матча 16 декабря 2020
АЕК
16.12.2020, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
80'
А. Симойш
57'
М. Врусаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Олимпиакос
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Э. Лопеш
86'
82'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
М. Врусаи
ГОЛ! 1:1!
А. Симойш
Пас отдал
Л. Гарсия
80'
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Бакакис
71'
Замена
М. Танкович
️️️️
М. Ливайя
71'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Н. Крстичич
70'
Желтая карточка
Н. Крстичич
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Врусаи
Пас отдал
А. Бухалакис
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
46'
46'
Замена
М. Камара
️️️️
Т. Силва
46'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Г. Масурас
Желтая карточка
А. Симойш
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Брума
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
2
Бакакис
19
Чигринский
22
Лопеш
24
Неделчару
8
Симойш
7
Крстичич
20
Манталос
17
Ансарифард
10
Ливайя
99
Гарсия
4-1-2-2-1
1
Са
13
Рафинья
35
Семеду
4
Сиссе
25
Холебас
6
М'Вила
41
Бухалакис
70
Силва
17
Врусаи
7
Масурас
19
Эль-Араби
22
Лопеш
12
Инсуа
12
Инсуа
22
Лопеш
2
Бакакис
27
Паулиньо
27
Паулиньо
2
Бакакис
7
Крстичич
28
Шахов
28
Шахов
7
Крстичич
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
10
Ливайя
22
Танкович
22
Танкович
10
Ливайя
17
Врусаи
77
Ранджелович
77
Ранджелович
17
Врусаи
70
Силва
2
Камара
2
Камара
70
Силва
7
Масурас
7
Фортунис
7
Фортунис
7
Масурас
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
77
Брума
ЛВ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
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