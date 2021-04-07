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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сассуоло
Интер - Сассуоло: обзор матча 07 апреля 2021
Интер
07.04.2021, среда, 19:45
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
10'
Р. Лукаку
67'
Л. Мартинес
85'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сассуоло
90'
Замена
I. Karamoko
️️️️
В. Кирикеш
85'
ГОЛ! 2:1!
Х. Траоре
Пас отдал
Ф. Джуричич
84'
Желтая карточка
М. Лопес
80'
Замена
Б. Оддеи
️️️️
Ж. Бога
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
77'
75'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Д. Тольян
75'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
Замена
М. Весино
️️️️
Р. Гальярдини
70'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
67'
Желтая карточка
Э. Янг
60'
Замена
С. Сенси
️️️️
К. Эриксен
59'
23'
Желтая карточка
Х. Траоре
Желтая карточка
Н. Барелла
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Э. Янг
10'
7'
Желтая карточка
А. Консильи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
31
Филип Джуричич
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
26
Isaac Karamoko
ЦФ
80
Federico Artioli
ЦФ
72
Matteo Saccani
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
37
Шкриньяр
6
де Врей
15
Янг
2
Хакими
23
Барелла
21
Гальярдини
24
Эриксен
10
Мартинес
9
Лукаку
4-2-3-1
47
Консильи
22
Тольян
21
Кирикеш
6
Марлон
13
Рожерио
20
Лопес
14
Мба Обьянг
25
Траоре
31
Джуричич
13
Бога
18
Распадори
24
Эриксен
8
Сенси
8
Сенси
24
Эриксен
21
Гальярдини
15
Весино
15
Весино
21
Гальярдини
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
21
Кирикеш
26
26
21
Кирикеш
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
22
Тольян
17
Гараслин
17
Гараслин
22
Тольян
13
Бога
98
Оддеи
98
Оддеи
13
Бога
Остались в запасе
Интер
Сассуоло
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
80
Federico Artioli
ЦФ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
72
Matteo Saccani
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
80
Federico Artioli
ЦФ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
72
Matteo Saccani
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
80
Стефано Турати
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Интер - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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