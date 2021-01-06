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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Дженоа
Сассуоло - Дженоа: обзор матча 06 января 2021
Сассуоло
06.01.2021, среда, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
52'
Ж. Бога
83'
Д. Распадори
64'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Дженоа
Желтая карточка
М. Мюлдюр
86'
85'
Желтая карточка
Э. Гольданига
ГОЛ! 2:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Ж. Бога
83'
82'
Замена
М. Дестро
️️️️
М. Зайц
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ф. Джуричич
74'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Локателли
74'
71'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
Д. Скамакка
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
П. Гильоне
Желтая карточка
М. Бурабиа
59'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Ф. Маньянелли
58'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Капуто
58'
58'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Бадель
57'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Л. Чиборра
57'
Замена
П. Гильоне
️️️️
А. Масиелло
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бога
Пас отдал
М. Локателли
52'
Желтая карточка
К. Айхан
39'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
35'
23'
Желтая карточка
А. Масиелло
12'
Желтая карточка
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Консильи
23
Айхан
67
Феррари
13
Рожерио
18
Мюлдюр
5
Локателли
4
Маньянелли
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
9
Капуто
3-1-4-2
1
Перин
77
Дзаппакоста
4
Кришито
5
Масиелло
16
Радованович
8
Зайц
47
Бадель
21
Лерагер
25
Чиборра
14
Шомуродов
9
Скамакка
4
Маньянелли
10
Бурабиа
10
Бурабиа
4
Маньянелли
9
Капуто
25
Траоре
25
Траоре
9
Капуто
5
Локателли
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
5
Локателли
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
31
Джуричич
18
Распадори
18
Распадори
31
Джуричич
5
Масиелло
18
Гильоне
18
Гильоне
5
Масиелло
47
Бадель
6
Ровелла
6
Ровелла
47
Бадель
9
Скамакка
18
Гольданига
18
Гольданига
9
Скамакка
25
Чиборра
7
Пьяца
7
Пьяца
25
Чиборра
8
Зайц
21
Дестро
21
Дестро
8
Зайц
Остались в запасе
Сассуоло
Дженоа
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
Остались в запасе
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
92
Альберто Палеари
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Сассуоло - Дженоа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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