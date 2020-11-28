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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 28 ноября 2020
Сассуоло
28.11.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 3
Завершен
Интер
4'
А. Санчес
14'
В. Кирикеш (АГ)
60'
Р. Гальярдини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Интер
90'
+2
Замена
А. Хакими
️️️️
М. Дармиан
85'
Замена
С. Сенси
️️️️
Н. Барелла
85'
Замена
К. Эриксен
️️️️
И. Перишич
80'
Желтая карточка
И. Перишич
79'
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Санчес
79'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Х. Траоре
️️️️
Д. Распадори
76'
Замена
Н. Скьяппакассе
️️️️
М. Лопес
76'
Желтая карточка
М. Лопес
66'
60'
ГОЛ! 0:3!
Р. Гальярдини
Пас отдал
М. Дармиан
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Тольян
59'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ф. Джуричич
59'
Желтая карточка
Рожерио
57'
Желтая карточка
М. Локателли
49'
Замена
Марлон
️️️️
В. Кирикеш
42'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
В. Кирикеш
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
11
Николас Скьяппакассе
ЦФ
Интер
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
67
Феррари
21
Кирикеш
22
Тольян
5
Локателли
20
Лопес
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
18
Распадори
4-3-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
23
Барелла
21
Гальярдини
23
Видаль
5
Перишич
4
Санчес
10
Мартинес
20
Лопес
11
Скьяппакассе
11
Скьяппакассе
20
Лопес
21
Кирикеш
6
Марлон
6
Марлон
21
Кирикеш
22
Тольян
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Тольян
18
Распадори
25
Траоре
25
Траоре
18
Распадори
31
Джуричич
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
31
Джуричич
4
Санчес
15
Янг
15
Янг
4
Санчес
36
Дармиан
2
Хакими
2
Хакими
36
Дармиан
23
Барелла
8
Сенси
8
Сенси
23
Барелла
5
Перишич
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Перишич
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сассуоло - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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