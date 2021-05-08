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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Истанбул Башакшехир
Сивасспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 08 мая 2021
Сивасспор
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Истанбул Башакшехир
87'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Д. Тюрук
Замена
К. Нинга
️️️️
О. Кайоде
85'
81'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
Рафаэл
81'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Б. Болинголи
69'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
69'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Д. Алексич
Замена
Х. Феликс
️️️️
Клаудемир
67'
45'
Желтая карточка
Д. Алексич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
3-5-2
35
Вурал
3
Чифтци
2
Огуз
88
Османпаша
6
Клаудемир
76
Файр
10
Градель
6
Ялчин
37
Арслан
80
Кайоде
17
Йесилюрт
4-1-3-1-1
34
Гюнок
2
Рафаэл
28
Тагир
9
Алексич
5
Болинголи
38
Чигерчи
55
Ндайшими
19
Озкан
9
Тюрук
10
Вишча
27
Кривелли
6
Клаудемир
7
Феликс
7
Феликс
6
Клаудемир
80
Кайоде
29
Нинга
29
Нинга
80
Кайоде
2
Рафаэл
80
Кайсара
80
Кайсара
2
Рафаэл
9
Тюрук
3
Дуарте
3
Дуарте
9
Тюрук
9
Алексич
21
Текдемир
21
Текдемир
9
Алексич
5
Болинголи
89
Шадли
89
Шадли
5
Болинголи
Остались в запасе
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Сивасспор - Истанбул Башакшехир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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