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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Антальяспор
Хатайспор - Антальяспор: обзор матча 20 апреля 2021
Хатайспор
20.04.2021, вторник, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
3 : 2
Завершен
Антальяспор
19'
А. Бупендза
55'
М. Диуф (П)
68'
А. Бупендза
46'
Амилтон
86'
Фреди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Антальяспор
Желтая карточка
Р. Рибейру
90'
+1
Замена
М. Камара
️️️️
А. Бупендза
90'
86'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Фреди
Замена
И. Сакей
️️️️
Р. Абид
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Бупендза
Пас отдал
Д. Акинтола
68'
Замена
М. Мерт
️️️️
А. Траоре
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Диуф
55'
54'
Замена
D. Orgill
️️️️
Д. Синик
46'
ГОЛ! 1:1!
Амилтон
28'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Х. Езмерт
ГОЛ! 1:0!
А. Бупендза
Пас отдал
Р. Абид
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
5
Налдо
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
23
Амилтон
ЦП
16
Фреди
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Хатайспор
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
O. Imeri
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
98
14
Абид
92
Диуф
90
Попов
9
Бупендза
8
Акинтола
10
Траоре
20
Рибейру
3-5-1-1
25
Боффин
27
Йылмаз
5
Эзтюрк
5
Налдо
23
Амилтон
70
Синик
88
Езмерт
10
16
Фреди
7
Гюрлер
0
14
Абид
5
Сакей
5
Сакей
14
Абид
10
Траоре
19
Мерт
19
Мерт
10
Траоре
9
Бупендза
7
Камара
7
Камара
9
Бупендза
88
Езмерт
19
Акыйол
19
Акыйол
88
Езмерт
70
Синик
12
12
70
Синик
Остались в запасе
Хатайспор
Антальяспор
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
11
O. Imeri
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Остались в запасе
11
O. Imeri
ЦФ
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Хатайспор - Антальяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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