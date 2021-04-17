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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Аланьяспор
Йени Малатьяспор - Аланьяспор: обзор матча 17 апреля 2021
Йени Малатьяспор
17.04.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
65'
Т. Хадебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Аланьяспор
Замена
B. Cevahir
️️️️
З. Явру
90'
+6
Желтая карточка
З. Явру
90'
+4
Замена
E. Ndizeye
️️️️
М. Фофана
90'
88'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Х. Бабакар
Желтая карточка
М. Фофана
86'
76'
Замена
А. Барейро
️️️️
Д. Кадзиор
69'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Б. Кутлу
69'
Замена
С. Учан
️️️️
Э. Бекироглу
ГОЛ! 1:0!
Т. Хадебе
Пас отдал
К. Хафез
65'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
A. Acquah
46'
Желтая карточка
Т. Хадебе
36'
Желтая карточка
A. Acquah
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
18
Зеки Явру
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
13
Wallace
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Давидсон
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
70
Olcay Sahan
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-2-2-3
25
Эзбир
29
Чебаке
15
Хадебе
7
Фофана
15
Хафез
18
Явру
19
30
7
9
13
4-5-1
28
Марафона
33
Цавеллас
29
Колкер
24
29
Мубандже
10
Бекироглу
11
Давидсон
92
Кадзиор
6
Сиопис
10
Кутлу
15
Бабакар
18
Явру
92
92
18
Явру
19
17
17
19
7
Фофана
27
27
7
Фофана
15
Бабакар
75
Бингель
75
Бингель
15
Бабакар
92
Кадзиор
28
Барейро
28
Барейро
92
Кадзиор
10
Бекироглу
48
Учан
48
Учан
10
Бекироглу
10
Кутлу
9
Пектемек
9
Пектемек
10
Кутлу
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Аланьяспор
11
Жетмир Топалли
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
4
Alpay Çelebi
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
Остались в запасе
4
Alpay Çelebi
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
1
Серкан Киринтили
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Йени Малатьяспор - Аланьяспор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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