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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Ризеспор
Антальяспор - Ризеспор: обзор матча 16 апреля 2021
Антальяспор
16.04.2021, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Ризеспор
33'
В. Сары
87'
Налдо
3'
И. Кейбаши
6'
Ф. Болдрин
65'
Э. Сабо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Ризеспор
90'
+5
Желтая карточка
Y. Pehlivan
90'
+1
Замена
M. Morozyuk
️️️️
Ф. Болдрин
ГОЛ! 2:3!
Налдо
Пас отдал
Х. Езмерт
87'
Замена
O. Imeri
️️️️
М. Йылмаз
87'
82'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Б. Самудио
82'
Замена
F.
️️️️
Э. Сабо
Замена
D. Orgill
️️️️
С. Гюрлер
79'
71'
Желтая карточка
Ф. Байано
66'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Л. Реми
66'
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
А. Дурак
65'
ГОЛ! 1:3!
Э. Сабо
Пас отдал
А. Дурак
Замена
У. Акыйол
️️️️
A. Eren Iyican
58'
Желтая карточка
L. Podolski
49'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Б. Эзтюрк
46'
ГОЛ! 1:2!
В. Сары
Пас отдал
Э. Албайрак
33'
Желтая карточка
В. Сары
27'
6'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Болдрин
Пас отдал
Л. Реми
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Кейбаши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
96
Fehmi Koc
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Ризеспор
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
72
Can Ceylan
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
3-2-4-1
25
Боффин
5
Налдо
5
Эзтюрк
89
Сары
6
Албайрак
27
Йылмаз
10
70
Синик
7
Гюрлер
23
Амилтон
0
3-5-2
13
12
Кейбаши
3
Тальби
5
Ай
5
Дурак
27
Байано
10
Болдрин
88
Джокович
52
Сабо
14
Реми
81
Самудио
27
Йылмаз
11
11
27
Йылмаз
5
Эзтюрк
88
Езмерт
88
Езмерт
5
Эзтюрк
0
19
Акыйол
19
Акыйол
0
7
Гюрлер
12
12
7
Гюрлер
10
Болдрин
55
55
10
Болдрин
5
Дурак
0
0
5
Дурак
14
Реми
77
Михаляк
77
Михаляк
14
Реми
52
Сабо
11
11
52
Сабо
81
Самудио
16
Содерлунд
16
Содерлунд
81
Самудио
Остались в запасе
Антальяспор
Ризеспор
13
Догукан Эзкан
ВР
96
Fehmi Koc
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
72
Can Ceylan
ЦФ
66
Эмир Дилавер
ЦП
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
96
Fehmi Koc
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Остались в запасе
72
Can Ceylan
ЦФ
66
Эмир Дилавер
ЦП
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Антальяспор - Ризеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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