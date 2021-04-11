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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Коньяспор
Сивасспор - Коньяспор: обзор матча 11 апреля 2021
Сивасспор
11.04.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Коньяспор
27'
М. Ятабаре
68'
О. Кайоде
87'
Р. Ялчин (П)
55'
З. Битики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Коньяспор
Замена
А. Коне
️️️️
Ф. Файр
90'
+4
87'
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Ялчин
87'
83'
Замена
Э. Дачи
️️️️
А. Демирбаг
Замена
Д. Османпаша
️️️️
М. Градель
82'
Красная карточка
Х. Арслан
80'
74'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
М. Евтович
ГОЛ! 2:1!
О. Кайоде
Пас отдал
Х. Арслан
68'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
Т. Бойд
67'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
67'
Замена
Клаудемир
️️️️
И. Кофи
66'
55'
ГОЛ! 1:1!
З. Битики
46'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
А. Рахманович
46'
Замена
A. Kravets
️️️️
С. Цикалеши
46'
Замена
Д. Секидика
️️️️
Л. Шенгелия
45'
+2
Желтая карточка
А. Бартакжи
Пенальти не реализован!
М. Градель
45'
+2
Желтая карточка
Р. Ялчин
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Ятабаре
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
70
Джесс Секидика
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
3-5-2
35
Вурал
14
Камара
3
Чифтци
2
Огуз
5
Кофи
76
Файр
10
Градель
6
Ялчин
37
Арслан
9
Ятабаре
19
Бойд
4-3-2-1
23
Сехич
4
Демирбаг
89
Скубич
12
Гильерме
42
Бартакжи
8
Хаджиахметович
8
Евтович
27
Шенгелия
11
Рахманович
11
Битики
17
Цикалеши
10
Градель
88
Османпаша
88
Османпаша
10
Градель
5
Кофи
6
Клаудемир
6
Клаудемир
5
Кофи
19
Бойд
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
19
Бойд
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
76
Файр
2
Коне
2
Коне
76
Файр
8
Евтович
82
82
8
Евтович
11
Рахманович
27
Милошевич
27
Милошевич
11
Рахманович
27
Шенгелия
70
Секидика
70
Секидика
27
Шенгелия
17
Цикалеши
0
0
17
Цикалеши
4
Демирбаг
22
Дачи
22
Дачи
4
Демирбаг
Остались в запасе
Сивасспор
Коньяспор
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
6
Муса Чагыран
ЦП
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Сивасспор - Коньяспор
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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