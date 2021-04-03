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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Трабзонспор
Сивасспор - Трабзонспор: обзор матча 03 апреля 2021
Сивасспор
03.04.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Трабзонспор
90'
+5
Желтая карточка
А. Пармак
Желтая карточка
Ф. Файр
90'
+5
Замена
А. Коне
️️️️
М. Градель
89'
Замена
М. Самасса
️️️️
А. Сасал Вурал
89'
81'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Ю. Малли
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
Т. Бойд
79'
76'
Желтая карточка
Э. Ие
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
75'
74'
Замена
Флавио
️️️️
Ю. Сари
Желтая карточка
И. Кофи
46'
Желтая карточка
М. Ятабаре
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
81
Калеб Экубан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
3-5-2
35
Вурал
2
Огуз
14
Камара
3
Чифтци
6
Ялчин
5
Кофи
76
Файр
10
Градель
37
Арслан
9
Ятабаре
19
Бойд
4-2-2-2
1
Чакир
23
Марлон
32
Ие
4
Тюркмен
14
Уго
81
Экубан
6
Пармак
10
Малли
9
Бакасетас
7
Сари
9
Нвакаеме
35
Вурал
30
Самасса
30
Самасса
35
Вурал
10
Градель
2
Коне
2
Коне
10
Градель
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
19
Бойд
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
19
Бойд
7
Сари
8
Флавио
8
Флавио
7
Сари
10
Малли
8
Бэйкер
8
Бэйкер
10
Малли
Остались в запасе
Сивасспор
Трабзонспор
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
0
Safa Kinali
ЦФ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
14
Hakan Yeşil
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Сивасспор - Трабзонспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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