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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк: обзор матча 06 февраля 2021
Истанбул Башакшехир
06.02.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Карагюмрюк
52'
Д. Дурмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
87'
Замена
J. Lens
️️️️
А. Ндао
87'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Л. Кастро
Желтая карточка
А. Окечукву
85'
82'
Замена
Я. Салибу
️️️️
Ф. Борини
Замена
Д. Ба
️️️️
Э. Кривелли
77'
69'
Замена
А. Собич
️️️️
К. Адеми
Замена
J. Fernandes
️️️️
О. Али Саинер
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дурмаз
Пас отдал
А. Ндао
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
М. Текдемир
46'
35'
Желтая карточка
Г. Кампи
Пенальти не реализован!
Жулиано
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
20
Жулиано
АП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Карагюмрюк
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
10
Junior Fernandes
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
78
Emir Şenocak
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
9
Артур Собич
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-1-1-4
34
Гюнок
33
Али Калдырым
24
Епуряну
21
Текдемир
3
Дуарте
14
Окечукву
20
Жулиано
25
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
42
Саинер
3-4-1-3
37
Кампи
3
Роко
29
Балковец
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
19
Кастро
4
Алтинай
18
Ндао
16
Борини
9
Адеми
93
42
Саинер
10
10
42
Саинер
21
Текдемир
55
Ндайшими
55
Ндайшими
21
Текдемир
27
Кривелли
19
Ба
19
Ба
27
Кривелли
9
Адеми
9
Собич
9
Собич
9
Адеми
19
Кастро
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
19
Кастро
18
Ндао
27
27
18
Ндао
16
Борини
93
Салибу
93
Салибу
16
Борини
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
1
Ахмет Киванч
ВР
78
Emir Şenocak
ЦФ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
96
Emre Çolak
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
78
Emir Şenocak
ЦФ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
Остались в запасе
96
Emre Çolak
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Карагюмрюк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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