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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Газиантеп
Карагюмрюк - Газиантеп: обзор матча 03 февраля 2021
Карагюмрюк
03.02.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Газиантеп
58'
А. Ндао
64'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Газиантеп
90'
Желтая карточка
П. Джилободжи
Замена
Я. Салибу
️️️️
Ф. Борини
87'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
А. Бертолаччи
86'
85'
Замена
A. Sousa
️️️️
О. Рашид
Замена
E. Çolak
️️️️
А. Ндао
78'
Замена
А. Собич
️️️️
К. Адеми
77'
73'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
О. Джейлан
67'
Замена
Андре
️️️️
J.
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Ндао
Пас отдал
Ю. Балковец
58'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Л. Кастро
57'
46'
Замена
К. Эзер
️️️️
Н. Дико
Желтая карточка
А. Бертолаччи
45'
+1
45'
Желтая карточка
K. Mirallas
Желтая карточка
Л. Билья
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
6
Jefferson
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
3-4-1-3
3
Роко
29
Балковец
37
Кампи
4
Алтинай
91
Бертолаччи
6
Билья
19
Кастро
18
Ндао
16
Борини
9
Адеми
93
3-2-3-2
19
Гювенк
16
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Джейлан
77
Вурал
44
Максим
23
Рашид
6
12
Дико
87
91
Бертолаччи
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
91
Бертолаччи
18
Ндао
96
96
18
Ндао
9
Адеми
9
Собич
9
Собич
9
Адеми
19
Кастро
10
Дурмаз
10
Дурмаз
19
Кастро
16
Борини
93
Салибу
93
Салибу
16
Борини
12
Дико
10
Эзер
10
Эзер
12
Дико
23
Рашид
18
18
23
Рашид
6
21
Андре
21
Андре
6
77
Джейлан
7
7
77
Джейлан
Остались в запасе
Карагюмрюк
Газиантеп
96
Yavuz Aygun
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
11
Мирза Джихан
ЛВ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
Остались в запасе
96
Yavuz Aygun
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Остались в запасе
11
Мирза Джихан
ЛВ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Карагюмрюк - Газиантеп
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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